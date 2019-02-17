أول تعليق من الجامعة العربية على مظاهرات السودان

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس مكتب الأمين العام حسام زكي، أن ما يحدث في السودان من مظاهرات خلال هذه الفترة هو شأن داخلي.

وأضاف ” زكي” من خلال مؤتمر صحفي تم عقده اليوم، وذلك لعرض أهم مجالات ونشاطات الأمانة العامة للجامعة العربية خلال عام 2018 على الجميع.

حيث أوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية من خلال تصريحاته الإعلامية اليوم، انه لم يُطلب من جامعة الدول العربية التدخل أو المساعدة فيما يحدث بالدولة السودانية.

واشار أنه في تلك الحالة ليس للجامعة العربية دخل فيما يحدث بالدولة السودانية حيث انه شأن داخلي.