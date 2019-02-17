ما هي التعديلات الدستورية المقترحة في السودان؟ (تقرير)

أعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية برئاسة الدكتورة بدرية سليمان عباس، الخاصة بمد أجل رئاسة الجمهورية واختيار ولاة الولايات، عن تأجيل اجتماعها المزمع عقده اليوم الأحد وعزت أسباب تأجيل اجتماع التعديلات الدستورية لارتباطات طارئة خاصة برئاسة اللجنة، وأعلنت أن الاجتماع سيحدد موعده في وقت لاحق خلال الفترة المقبلة.

إلي ذلك قال عضو اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان، نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، محمد مصطفى الضو، إن تأجيل جلسة مناقشة التعديلات الدستورية المزمع عقدها الأحد بالمجلس الوطني ليس مفاجئًا، ووصف الضو الأمر بالطبيعي والعادي.

وعزا نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني التأجيل لتواجد رئيس اللجنة الدكتورة بدرية سليمان خارج البلاد، بجانب زيارة طارئة لنائب رئيس المجلس نائب رئيس اللجنة أحمد التيجاني إلى الصين للقاء عاجل، وأضاف أن الغالبية العظمى من الأعضاء يتواجدون هذه الأيام في الولايات.

أودعت أحزاب سودانية، منضدة البرلمان، مقترح التعديلات الدستورية التي تسمح بتجديد ترشح الرئيس عمر البشير لأكثر من دورتين رئاسيتين، بجانب توسيع سلطاته في عزل ولاة الولايات المنتخبين، في خطوة أثارت جدلاً كثيفاً في الأوساط السياسية في البلاد.

وفي ديسمبر الماضي أعلن رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، تسلمه مقترحاً من 33 حزباً، لتعديل الدستور، بما يتيح للرئيس عمر البشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.

وطرح رئيس حزب الأمة الوطني، عبد الله علي مسار، مقترح التعديلات نيابة عن 294 نائباً برلمانياً، وقعوا على المقترح، ويمثلون 33 حزباً سياسياً، والذي يطالب بتعديل المادتين 57 و197 من الدستور الانتقالي لسنة 2005.

وتلا مسار أسماء قائمة أسماء النواب الموقعين المطالبين بالتعديلات، والتي خلت من عدد من قيادات الحزب الحاكم، أبرزهم نافع علي نافع، وأمين حسن عمر، فيما شكّل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر، لجنة طارئة لدراسة المقترح، برئاسة نائبته بدرية سليمان، على أن ترفع اللجنة تقريرها في أبريل المقبل.

وانتخب البشير رئيسا عام 2010، وأعيد انتخابه في 2015 لدورة رئاسية تنتهي عام 2020، دون احتساب فترات حكم أخرى منذ وصوله إلى السلطة في يونيو عام 1989.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية، إن "عدد القتلى بلغ 40".