سودان نيوز تنشر لكم قائمة بمناطق التظاهرات حتي الان

احتجاجات عارمة في السودان تجوب شوارع العاصمة الخرطوم، الأحد 17 فبراير2019، احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتحولت إلى مواجهات بين الشرطة والمحتجين الذين يريدون اسقاط البشير وحكومته معبرين عن غضبهم من الرئيس عمر البشير.

وحسب شهود عيان ، فقد أطلقت الشرطة السودانية الأحد، الغاز المسيل للدموع في اتجاه متظاهرين في الخرطوم، وفق ما أكّد شهود.

قائمة بمناطق التظاهرات حتي الان :

ديوم بحري

الشعبية

المزاد

شمبات

الدناقلة

الحاج يوسف