إيران تعرض غواصة جديدة مسلحة بصواريخ كروز

وقال تلفزيون "برس تي.في"، الناطق بالإنجليزية، "إنها تزن 600 طن وتتمتع بأحدث الأسلحة، بما في ذلك؛ الطوربيدات، والألغام البحرية، وصواريخ كروز، التي يمكن إطلاقها من موقع مغمور بالمياه".
جدير بالذكر، أن إيران طورت صناعة أسلحة محلية كبيرة في مواجهة الضغوط والحظر الدولي، الذي منعها من استيراد العديد من الأسلحة.
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