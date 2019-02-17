د.فيصل يطلع على مسيرة تنفيذ المشروعات التنموية بشمال كردفان

اطلع مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن ابراهيم على مسيرة تنفيذ المشروعات التنموية بولاية شمال كردفان ، خاصة مشاريع البنى التحتية، بعد الزيارة التى قام بها رئيس الجمهورية للولاية مؤخرا .

وبحث سيادته خلال لقائه بالقصر الجمهوري اليوم والى ولاية شمال كردفان مولانا احمد هارون، النتائج الايجابية المترتبة على زيارة رئيس الجمهورية للولاية والتى افتتح خلالها عددا من المشاريع التنموية.



وأوضح مولانا احمد هارون فى تصريح صحفي أن المشاربع التى تم افتتاحها على يد رئيس الجمهورية خلال زيارته الولاية مؤخرا ، ستفتح آفقاً جديدة للتنمية المستدامة خاصة المشروعات المتصلة بالإنتاج والإنتاجية ، موضحا أن الولاية ستعمل على إستكمال مشاريع البنى التحتية خاصة الخط الناقل للكهرباء ومشاريع حصاد المياه والتى ستدخل من خلالها مناطق عديدة إلى دائرة الانتاج بما يوفر المزيد فرص العمل للمنتجين خاصة من شريحة الشباب.