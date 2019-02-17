النائب الأول يترأس الاجتماع الخاص برعاية مشروعات التنمية والخدمات بالقضارف

ترأس النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الاجتماع الخاص برعاية مشروعات التنمية والخدمات بولاية القضارف بحضور والي الولاية وعدد من الوزارات وممثلين عن المؤسسات ذات الصلة.
وأوضح والي الولاية العميد أمن مبارك محمد شمت في تصريح صحفي أن الهدف من الاجتماع الترتيب لتكوين لجنة دائمة لرعاية مشروعات الولاية وعلي رأسها مياه القضارف وطريق الفاو - المفازة - الحواتة.
وأعرب شمت عن تقدير الولاية للدعم الكبير والرعاية التي توفرها الدولة لمشروعاتها في كافة المجالات .
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