هاجم الشيخ السوداني المعروف أحمد البدوي, الناشط عثمان ذو النون بعد انتقاد الأخير لجماعة أنصار السنة وعلى رأسهم مزمل فقيري على خلفية افتائهم بحرمة الخروج على الحاكم. وقال الشيخ أحمد البدوي في محاضرة له : عثمان ذو النون يظهر يبكي, وأرد أن سؤاله يا ولد انت بتبكي للعقيدة؟ أم حرقة في السنة؟. وتابع حديثه الذي رصده موقع النيلين: الشرك شغال في البلد دي, وكل الذين خرجوا من فنانين وغيرهم لم نجد احد فيهم ينكر المنكر. وسخر الشيخ البدوي من عثمان ذو النون لعدم تفريقه بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام سيدنا عمر بن الخطاب, حيث ظهر ذو النون في مقطع سابق يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الشيخ البدوي يرد بقوة: عثمان ذو النون زول “بكاي” ولا يفرز بين أحاديث الرسول وكلام عمر بن الخطاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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