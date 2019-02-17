مجلس المريخ يسلم اللاعبين حافز التأهل في الفندق

يتوقع أن يسلم مجلس إدارة نادي المريخ اللاعبين حافز التأهل إلى المربع الذهبي من دوري أبطال العرب بالفندق، بعد أن وعد المجلس اللاعبين بحافز ضخم قدره 100 ألف دولار، حال التأهل إلى دور الأربعة، حيث حصل المريخ على مكافأة قدرها نصف مليون دولار بفضل التأهل على حساب المولوية، وأعلن مجلس الإدارة حسب صحيفة الصدى حافزاً قدره 30 مليوناً لكل لاعب أحرز هدفاً في المباراة. وكذلك سيتم توزيع حوافز الصعود على اللاعبين، كما وعد المجلس بذلك، وسينال الغربال 60 مليون جنيه بفضل الثنائية التي سجلها في المباراة إلى جانب حافز المباراة، في حين سيحصل محمد الرشيد صاحب الهدف الأول على 30 مليون جنيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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