مرق يقود تدريبات الهلال والزعفوري يتفرَّج

أجرى الهلال في الثالثة والنصف من عصر أمس، على ملعب باور ديناموز، استعداداً لمواجهة زيسكو الزامبي يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية، وشارك في التدريب كل اللاعبين عدا المهاجم وليد الشعلة الذي يعاني من (الالتهاب) تحت إشراف المدرب المساعد عمار مرق ومدرب الأحمال فتحي بشير، فيما اكتفى التونسي إراد الزعفوري بمتابعة التدريب من الخارج حسب صحيفة قوون في أعقاب إقالته من منصبه مديراً فنياً للفريق. وجاء التدريب الذي جرى في أجواء باردة قوياً ومثيراً وسط روح معنوية عالية للاعبين وسيؤدي الفريق تدريباً في السادسة من مساء اليوم على ذات الملعب ليواصل فيه الجهاز الفني عمله البدني والفني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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