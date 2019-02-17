صحافي استقصائي يكشف تكتيك جديد من الأجهزة الأمنية للتشكيك في رموز الثورة

رسالة إلى آدمن/س قروب منبرشات

هناك خطة أمنية جديدة للتشكيك في رموز الثورة .. وأوكلت المهمة لمجموعة من الأعضاء اغلبهم من خارج القروب .. اما من داخل القروب فقد أوكلت المهمة ل (10) عضوات ..على رأسهن عضوة تكتب بإسم (المكنكشة في راجلها).

وأخرى تقيم في الدوحة _قطر .. وسننشر بقية الأسماء من القروبات الأخرى.

- بعد قليل سننشر بقية الجدول ..وقد تأخرنا بسبب متابعة إصابة العم / الفرات الشايب بطلق ناري في رأسه ..في تظاهرة اليوم بسوق بحري.. وقد تم نقله إلى مستشفى بحري.