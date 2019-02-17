البشير: السلطة لم تكن يوما غاية

قال الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، إن الحكم "لم يكن يوما غاية" لديه، مشيرا إلى أن السودان "سيخرج من أزمته أكثر قوة"، حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وأوضح البشير في كلمة أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي، أن "السلطة والحكم لم يكونا يوما غاية من الغايات بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة، بالتركيز على الجانب الروحي".

ولفت الرئيس السوداني إلى أن "ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب هو ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة".