قُتل شخص واحد على الأقل أثناء تفريق الشرطة السودانية مظاهرات تُطالب بتنحي الرئيس عمر البشير في العاصمة الخرطوم. وقالت مصادر طبية لسودان نيوز365 إن القتيل أبوبكر عثمان يوسف ٦٢ سنة قضى اختناقاً بالغاز المسيل للدموع بعد فشل كل المحاولات الاسعافية بمستشفى بحري وأطلقت قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في سوق بحري احد اكبر اسواق العاصمة واصابة احد الباعة ونقل علي اثره الي مستشفي بحري واكد مصادرنا بان حالته مستقرة الان . كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة، وهو ما نتج عنه حالات اختناق وسط المحتجين، نقلوا على إثرها للمستشفيات.

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد ستيني اختناقاً بالغاز المسيل للدموع بعد فشل كل المحاولات الاسعافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.