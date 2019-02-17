شمال دارفور تعلن توقيع عقد إنشاء طريق مليط ـ الكومة

شهد والي ولاية شمال دارفور، الشريف محمد عباد سموح، خلال زيارته محلية مليط برفقة عدد من أعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية توقيع إنشاء طريق مليط ـ الكومة الزراعي البالغ طوله 55 كلم والمزمع تنفيذه خلال العام الجاري .

وقال سموح، خلال مخاطبته لقاء لفعاليات محلية مليط، إن حكومة الولاية مهتمة بإنفاذ مشروعات التنمية بجميع المحليات، وأضاف، بحسب سونا، أن زيارته إلى مليط جاءت بغرض الوقوف على احتياجات الناس المعيشية والتنموية والخدمية والاطمئنان على سير العمل في المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا.