اعتقال حمد على(بيويزون) مؤسس ومدير قروب (وصِّف لي)

اعتقلت السلطات السودانية الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، احمد على الشهير بـ(بيويزون).

وأوردت الصحفية رفيدة ياسين على صفحتها في فيسبوك، أن الأجهزة الأمنية اقتادت أحمد وهو مؤسس وأدمن قروب (وصِّف لي) من مقهى "بالم كافي" بالخرطوم مساء السبت، واقتادته لجهة غير معلومة.

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