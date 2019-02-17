"شاكير" حكما لمباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي حكم مباراة برشلونة الإسباني ضد أولمبيك ليون الفرنسي والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا. وأسند الاتحاد الأوروبي إلى الحكم التركي جوليت شاكير إدارة مباراة برشلونة وليون في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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