انطلاق “موكب بحري” رغم الانتشار الأمني الكثيف والاعتقالات

انتشرت القوات النظامية في السودان، يوم الأحد، بكثافة كبيرة في مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم، فيما بدا أنه محاولة لإفشال دعوة للتظاهر أطلقها تجمع المهنيين السودانيين.

وقال مصادر من قلب الأحداث، إن المحتجين سيروا مواكب متفرقة في الشوارع الرئيسة للمدينة وداخل أزقتها وحوارييها وهم يرددون هتافات تنادي بالتغيير ورحيل النظام.

ووصف المصدر الحشد الأمني والشرطي بأنه الأكبر من نوعه منذ بدء الاحتجاجات، قائلاً إن الشرطة وأمنيين باللباس المدني انتشروا في الشوارع الرئيسة والفرعية للمدينة، مانعين أي مظاهر تجمعات، مع اعتقال العشرات ممن يشتبه في كونهم محتجين ولفت إلى استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين .

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، لموكب جديد، للمناداة برحيل الرئيس عمر البشير، وذلك على غرار عدة مواكب ناجحة تم تسييرها وكان أخرها في العاصمة الوطنية أمس