تعيين (21) معتمد لمحليات ولاية جنوب دارفور

أصدر والي جنوب دارفور ادم الفكي مرسوم ولائي بتعيين (21) معتمد لمحليات الولاية. وعين الوالي المعتمدين من يحي أدم عبدالبنات معتمدا لبلدية نيالا، إسماعيل يحي عبدالله معتمد لمحلية نيالا شمال، الفاضل يحي معتمد لمحلية بليل، محمد عيسي عبدالرحمن معتمد لمحلية برام.

كما عين علي ادم حسن معتمد لمحلية نتيقة، محمد الدوم زايد معتمد كبم ،إدريس إبراهيم عبدالله معتمد كتيلا،عبدالمنعم أمبدي متعمد لمحلية الرهيد،محمد يحي السلام، المهندس الصافي محمد الطيب محلية مرشنج ،محمد الامين ابوجا معتمد عدالفرسان.

وتولي كمال حمد الله معتمد محلية الردوم،حبيب الله عمر معتمد الوحدة،عثمان التوم أحمد معتمد السنطة،دكتور ابوالقاسم عمر قندولي شطاية،محمد ابراهيم عمر معتمد كاس،صالح أحمد رجال معتمد دمسو،دكتور ادم محمد كبس معتمد تلس،محمد عيسي باسي معتمد شرق الجبل،دكتور الصادق إسماعيل عيسي معتمد قريضة، محمد علي الشريف أم دافوق.

ولفت الفكي في مؤتمر صحفي، الاحد إلي أن الشباب يمثلون نسبة عالية وكذلك أساتذة الجامعات في حكومته ، مشيرا إلي تكوين صندوق لمعاش الناس برعايته الشخصية ودعم مقدر للصندوق سيعلن بعد اداء الوزراء للقسم بالاثنين.

ونوه الفكى الي ان المراسيم الجديدة أعطت معتمدي المحليات سلطة تمثيل الوزراء في المحليات وكونهم أعضاء في مجلس الوزراء، مشيراً الي ضرورة تطوير تجارب الشباب في الحكم ورعايتهم.