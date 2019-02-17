وقفة احتجاجية للعاملين بتلفزيون الخرطوم ضد القرار إقالة مدير الهيئة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ينظم العاملون بهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية الخرطوم اليوم الأحد وقفة احتجاجية ضد قرار إقالة مدير الهيئة الدكتور نضال عبد العزير الذي صدر قرار إعفائه يوم الخميس الماضي .
وذكر بحسب صحيفة الأخبار عدد من العاملين سبب إقالةدكتور نضال لأنه دخل في نقاش حاد مع وزير الثقافة والإعلام الولائي ووزير المالية الولائي بخصوص مطالبته باستحقاقات مالية متأخرة للعاملين بالهيئة .
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