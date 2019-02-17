الجنيه السوداني يسجّل انهياراً جديداً مقابل الدولاراليوم الاحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يواصل الجنيه السوداني الانهيار مسجلا ادنى مستوياته بصورة قياسية في السوق السوداء مقابل بقية اسعار صرف العملات الاجنبية وفقاً لموقع اخبار السودان .
وبلغ الدولار الامريكي اليوم 71 جنيها نقدا والى 86 جنيها في التعاملات البنكية في سابقة لم تحدث في السابق مسجلا اعلى مستوى قياسي حتى الان أمام الجنيه السوداني .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاحد 17\02\2019م الدولار الامريكي 71.00 جنيه
الريال السعودي 18.50 جنيهاً
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