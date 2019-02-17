الفنان صلاح ولي يجمع 8 آلاف جنيه لمُواطن من قادة حكومة الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

فاجأ الفنان الشاب صلاح ولي، قادة حكومة ولاية الجزيرة المتواجدين خلال حفله الجماهيري الذي أحياه بمدينة ود مدني قبل أيّامٍ، وذلك بعد أن قام بمُخاطبتهم أثناء الحفل مُباشرةً، ودعاهم للتبرُّع لأحد المُحتاجين من أبناء المدينة والذي كان يجلس خلف المسرح، بينما بادر ولي بالتبرُّع بمبلغ ألف جنيه قبل أن تنهال التبرُّعات من المُتواجدين على منصة الاحتفال الرئيسية وفي مقدمتهم والي الولاية محمد طاهر إيلا، والذي تبرّع لذلك الرجل بمبلغ ثلاثة الآف جنيه، بينما تبرّع مدير جهاز الأمن وعدد من قادة الحكومة بمبالغ مُختلفة ليصل إجمالي التبرعات إلى أكثر من 8 الآف جنيه، وقام ولي بتسليمها للرجل عقب الحفل مُباشرةً، هذا وقد وجدت مُبادرة ولي إعجاب كل الحُضُور، الذين أكّدوا أنّه قام بمُساعدة ذلك الرجل المُحتاج بطريقة ذكية ومُبتكرة، مُشيرين إلى أنّ ذلك هو المطلوب من كل الفنانين، خُصُوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. من جانبه، قال الفنان صلاح ولي لموقع “خرطوم ستار”، إنّ ما قام به أمرٌ عاديٌّ جداً، مشيراً إلى أنّه لاحظ إلى ذلك الرجل المحتاج وهو ينتحي جانباً على المسرح، وعندما سأل عددٌ من المُتواجدين أخبروه أنّه يُعاني بشدة في سبيل توفير العلاج، ليقوم بالتحدث فوراً عبر المايك ويُطالب كل المسؤولين بالتبرُّع