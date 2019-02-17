سرقة 250 مليون جنيه من مذيعة شهيرة في حفل زواج…

شهاب محمد - الخرطوم - العملة السودانية

الخليج 365:

وجّهت مذيعة أصابع الاتهام إلى أحدى قريبات زميلتها متهمة إياها بسرقة “250”مليوناً كانت داخل حقيبتها.

وكشف شاهد عيان للحادثة أن المذيعة تركت حقيبتها بجانب أحدى قريبات زميلتها ، حيث كانت تُشاركها الفرحة بزواج شقيقها ، وحينما عادت تفاجأت بغياب المبلغ من داخل حقيبتها مع بعض أدوات التجميل الخاصة بها وفي حينها أخبرت زميلتها.

مؤكدة بحسب صحيفة السوداني أن المبلغ أمانة ، ووجهت الاتهام للفتاة التي كانت بجوارها ، لكن عدم وجود الدليل منعها من الحديث المباشر معها .