مريخ يتبختر والهلال يترنح.. بقلم معتصم محمود

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ تأهل المريخ للمربع العربي بعد فوزه العريض علي مولوديه الجزائر .
@ المريخ بات ضمن الاربعه الكبار عربياً !!
@ موقع تصنيفي محترم ونصف مليون دولار كاكبر حافز في تاريخ الكره السودانيه .
@ نعم انه الحافز الذي زعم كردنه انه ضعيف ورفض بسببه المشاركة !!
@(500) الف دولار ستدخل الخزانة الحمراء تعادل (40) مليار وربما (50) مليار ان صبر المريخ عليها قليلاً .
@ تأهل النادي الاحمر باقدام زرقاء.
@ العقرب يصنع والزجاجي يحرز .
@ الزجاجي الميئوس من علاجه احرز هدفه السابع عربياً وبات متصدر روليت هدافي البطوله .
@ المريخ بدون رئيس ينتصر علي مولوديه و الاتحاد والهلال برئيس يخسر من الرابطه والسلاطين !!
@ منك لله
@ اقالة مدرب بالهلال وحل القطاع الرياضي لم يعد خبراً يثير الدهشه .
@ الحدث الذي يتكرر نحو (30) مره يصبح اكثر من عادي .
@ اقالة المدرب وحل القطاع الرياضي ورد بتفاصيله المملله بزاوية رئيس الهلال الفعلي (السمسار).
@ لم يكتب عن الاقالة فحسب بل حدد القادمين الجدد .
@ برغم كل ذلك لن نقول ان المدان (قاعد ساي) او انه اضعف رئيس في تاريخ الكيان نقول فقط انه مطيع ويسمع الكلام .
@ ما يرد في زاوية السمسار يتحقق بحذافيره في مقبل الايام !!
@ حتى التشكيله نطالعها في اعمدة الحاشيه نهاراً ونجدها في الملعب مساءاً .
@ اقالة الزعفوي حيرتني فالرجل رخيص السعر وبسمع الكلام فلماذا يُقال !!
@ زعفوري اول مدير فني يتقاضى مرتب مدرب لياقه .
@ حتي مرتب اللياقه لم يتقضاه منذ اشهر وحافز المباريات يتخطاه (حافز التأهل للمجموعات مثالاً)
@ زعفوره المطيع نفذ لهم مؤامرة اقصاء بشه ووافق على مخطط استفزاز الشغيل بوضعه احتياطي للشبل مؤمن عصام .
@ تري ماذا يريدون منه اكثر من ذلك !!
@ زعفوري لا ينافسه في ضعف الشخصيه والهوان الا ذلك المدرب الوطني الذي ما كان يحلم بتدريب براعم الهلال .
@ من مهازل المدان تعين الطريفي الصديق مسئولاً عن القطاع الرياضي !!
@ حينما كان الطريفي يشغل هذه الوظيفه ايام الطيب عبدالله كان غالب لاعبي الهلال في بطون امهاتهم .
@ اعرف ولع الطريفي بالمناصب لكني ما كنت اعتقد انه متواضع لهذا الدرجه .
@ الطريفي نائب رئيس الاتحاد العام موظف لدي كردنه !!
@ عموماً من حق كردنه تعين من يشاء لكن جماهير الهلال لن تغير موقفها من الطريفي ولن تنسي له مواقفه العدائيه للازرق خلال عهد اتحاد الفساد.
تنبيه .
@ على معتمد امدرمان اخذ الحيطه والحذر من المحتال الكبير الذي بات متخصصاً في نهب المعتمديات .
@ المحتال اياه لديه ملف حاشد في اللهف واللغف وقد فصله الخندقاوي بسبب ذلك .
@ محتال غير لون جلده بالكريمات لكنه لم يستطع معالجه كرشه التي انتفخت بالمال الحرام .
@ ستيني يزعم انه شبابي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.