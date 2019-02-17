باقي عمري!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> كان أينشتاين تعيساً… رغم نجاحاته..
> فتعاسته الخاصة مدت ظلالها الكئيبة إلى مجالات حياته العامة..
> وظل طوال عمره ينشد راحة البال… دون جدوى..
> وحتى حين حل باليابان لاستلام جائزة نوبل كانت قضية السعادة هي هاجسه..
> لم تفرحه الجائزة بقدر ما كان سيفرحه هدوء نفس ينعم به..
> وجلس إلى طاولة غرفته بالفندق… يسجل أحدث نظرية له لم تر النور في حياته..
> بل لم تر النور إلا بعد مئة عام… من تدوينه لها..
> وهي أول نظرية لا علاقة لها بالفضاء… ولا الزمان… ولا الفيزياء..
> وإنما عن شيء لم يكتشفه….. وعجز عن حل لغزه..
> وحين أدخل إليه عامل الغرفة شيئاً طلبه لم يجد غير هذه النظرية كبقشيش..
> وكانت ثاني أغلى إكرامية في تاريخ الإكراميات..
> وقلت ثاني أغلى لأن الأغلى الأولى سيرد ذكرها… من بعد الثالثة..
> وكانت أغرب نظرية من بين نظريات أينشتاين كلها..
> ونصها (حياة هادئة وبسيطة…أكثر سعادة من نجاح يجلب القلق والضجر)..
> ولكنه لم يحظ بهذه الحياة… ولم يحظ من ثم بالسعادة..
> ولم يحظ بسعادة البقشيش عامل الفندق الذي كانت الهدية في نظره مجرد ورقة..
> وما أكثر الورق ــ عديم الفائدة ــ الذي يكنسه كل يوم..
> ولولا وصية أينشتاين له بالحرص على الورقة التي تحمل توقيعه لرماها ربما..
> لكان كرفسها من شدة الغيظ… وألقى بها في الزبالة..
> وزاد من حرصه عليها إشارة العالم الشهير إلى (قيمتها)… التي ستأتي يوماً..
> وأتى هذا اليوم فعلاً بعد مئة عام… بعد أن انتهت (أيام) العامل..
> وكانت (سعادة) الإكرامية الأثرية من نصيب أحد أبناء أخيه الأصغر..
> وبلغت قيمتها في المزاد (1,3) مليون دولار..
> وثالث أكبر بقشيش كان من نصيب نادل مطعم صغير بالولايات المتحدة..
> فمليونير أمريكي ولج مطعماً ليأكل البامية التي يعشقها..
> وأعجبته طبختها إلى درجة دفعه إكرامية للنادل… تكاد تعادل قيمة المطعم..
> ولعل النادل فتح بها مطعماً ليغدو مالكاً…لا عاملاً..
> ولكننا لا ندري إن كانت قد صيرته (سعيداً) بمعايير نظرية أينشتاين… أم (قلقاً)..
> أو فلنقل فرضية أينشتاين… بما أنه لم (يُثبتها رياضياً)..
> ونأتي الآن لأغلى إكرامية في سياق حديثنا هذا… عن البقشيش والسعادة..
> وتستمد غلاتها من (غلاوة) أعز ما يملك المرء… روحه..
> فصاحب هذه الزاوية مستعد أن يدفع ما بقي من عمره إكرامية عن طيب خاطر..
> يدفعها لأي دكتاتور يقبل بهذا العمر الإضافي مقابل خدمة..
> بل سيتوسل إليه مغنياً (شيل باقي عمري… شيل عينيا).
> والخدمة هي أن (يشيل) عن شعبه كل ما يحرمه من أسباب السعادة..
> وبعدها (يسعد هو بموت هادئ!!).
كانت هذه تفاصيل خبر باقي عمري!!.. بقلم صلاح الدين عووضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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