تسنيم رابح : الأضواء تجبرك على مجاراة الجمال

رفضت نجمة قناة سودانية 24 المذيعة تسنيم رابح وصف المذيعات بانهن سبب رئيسي في انتشار ثقافة تفتيح اللون وقالت : من غير مسميات أو تصنيف لاأدري ماهي أسباب الشخص الذي يتخذ قرار تغيير لونه؟!لكن أي شخص يكون تحت الأضواء سيضطرلمجاورة مراحل من الجمال حتى قي أقل مشوار هذا غير متطلبات الشاشة من ميك أب وأناقة لكن أناكشخص عادي حيكون نفسي أشوف الزول المشهور على طبيعته وح يكون أجمل .
أيضا بما أن هذا الشخص أصبح نجم مجتمع وبحسب صحيفة الأخبار يجب أن يكون مثلاً أعلى وبالتالي سيقع على عاتقه مسؤولية الإرتقاء بالمجتمع والتفاعل مع الأخطاء والممارسات والقضايا وتبنيها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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