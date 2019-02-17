ولاية الخرطوم والكهرباء.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> تحركت سلطات ولاية الخرطوم العام الماضي في حملات استهدفت أصحاب ومواقع كمائن الطوب العشوائية في بعض المناطق الحضرية بالخرطوم وشرق النيل.

> في نوفمبر 2011 أصدرت حكومة ولاية الخرطوم قراراً بإزالة كل الكمائن على طول الشريط النيلي، وذلك بسبب الأضرار الصحية والبيئية الخطيرة، حيث قدمت وزارة الصحة تقريراً عن الآثار الخطيرة للكمائن على صحة الإنسان والأمراض المسببة لها.

> وبعد عام، جددت حكومة ولاية الخرطوم قرارها بإزالة الكمائن، وكلفت جهاز حماية الأراضي الحكومية بتنفيذ حملات لهذا الغرض، ولكن الجهاز كان متباطئاً ولم يحرك ساكناً، وظلت الكمائن تعمل كأن شيئاً لم يكن، حتى ظن كثيرون أن وراءها نافذون أو لدى أصحابها مصالح مع جهات توفر لها الحماية.

> رغم تحرك السلطات في حملات مشتركة مع المجلس الأعلى للبيئة العام الماضي بتوقيف عشرات من أصحاب الكمائن ووقف عملها، لكن طالبنا عبر مقالات عدة بضرورة متابعة ومراقبة مستمرة وتشكيل نقاط ارتكاز للشرطة بضفاف النيل،لأنها بدأت تعمل مجدداً، وقد لاحظت ذلك بنفسي في منطقة الجريق غرب، حيث توقف العمال أيام محدودة ثم عادوا لمباشرة نشاطهم مجدداً، ثم توقفت لفصل الخريف، وحالياً تعمل الكمائن كالمعتاد، وقد شاهدت الأسبوع الماضي نقل مرضى بسببها.

> ذهبت مع ممثلين للجنة الشعبية ومواطنين مهتمين الى مقر المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم قبل شهور، والتقينا رئيس المجلس حسن إسماعيل الذي وعد بمتابعة الأمر وتعهد بعقد اجتماع يضم كافة الأطراف المعنية، لكن مرت شهور وضرب حسن الذكر صفحاً لأنه مشغول بقضايا سياسية وحزبية وتقديم برامج تلفزيونية، ولا وقت لقضايا مجلسه ومهامه الأساسية. ويبدو أن رئيس المجلس كان يتجمل ولم يكن جاداً ولا حريصاً، رغم أن الأمر ليس صعباً ولا مستحيلاً.

> المجلس الأعلى للبيئة شغل نفسه وكرس جهده لمحاربة صناعة الأكياس الضارة بالبيئة، ونجح في بداية الحملة، لكنه بات عاجزاً وعادت الأكياس الضارة الى الأسواق، وصار المجلس يتفرج.

> مضار الكمائن ليس آثارها على صحة الإنسان وتدمير البيئة الزراعية وتجريف التربة وتخريب المنطقة السياحية على ضفاف النيل فحسب، وإنما زيادة استهلاك الأخشاب بعد ما صار السودان تحت خط الفقر الغابي بعد انفصال الجنوب.

> حظر الكمائن لا يعني محاربة أصحابها وحرمان العمال من أرزاقهم، فيمكن استيعابهم في صناعة الطوب الحراري ومعامل «البلوكات».

> والمأمول تطوير صناعة «الطوب» ومساهمة الحكومة في تحديث مصانعه حتى تعمل بطاقة الغاز او الكهرباء وتحديد المواصفة التي تتطلب نمو وتطور القطاع العقاري والتي تعتبر ولاية الخرطوم الأكثر نشاطاً معمارياً فيه، وإلا فإن خطوتها تعتبر ناقصة وإضافة أعباء أخرى يتحملها المواطن.

> سنعود الى أداء حكومة ولاية الخرطوم في عهد واليها الجديد، ونشاط محلياته والوحدات الإدارية الكسيحة.

2

> انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء السودان أمس (الجمعة)، قبل أن يعود بعد نحو ساعتين. ومعروف أن فصل الشتاء لا يشهد ضغطاً في الأحمال،عكس الصيف الذي يزيد فيه استخدام الطاقة الكهربائية.

> والانقطاع هو الرابع في العام الجاري، وكان أحدثه في 27 يناير الماضي، عندما حدث انقطاع كامل للكهرباء دون أن يُعلن عن أسبابه.

> كما انقطع التيار في 10 يناير أيضاً، عن كل ولايات البلاد، وأرجعت وزارة الكهرباء حينها السبب، إلى «عطل فني».

> وفي 21 من الشهر ذاته، وقع إطفاء عام للكهرباء، دون أن تقدم الوزارة أي توضيح لأسبابه.

> ووعدت وزارة الكهرباء في أوقاتٍ سابقة، عن إجراء تحقيقات لمعرفة أسباب حدوث انقطاع التيار الكامل بعدما بات يتكرر خلال أسابيع، ولكن لا تزال وعودها معلقة في الهواء.

> وزير الكهرباء تعهد قبل ثلاثة أيام بأن التيار الكهربائي سيشهد استقراراً خلال فصل الصيف، ولكن هل يمكن أن نثق في أية تعهدات او وعود من وزارة الكهرباء، بعد هذا الفشل المتكرر والأعطال المتكررة؟..