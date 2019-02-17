نشر معلومات خطيرة حول الشركة الفلبينية

أزاح كبير مهندسي المحطة الساحلية بهيئة الموانئ البحرية المهندس سامي الصائغ الستار عن معلومات خطيرة حول الشركة الفلبينية العالمية لخدمات حاويات الموانئ .

وحازت (أس سي تي أس أي) على امتياز إدارة وتشغيل محطة الحاويات بالميناء الجنوبي بـ”بورتسودان”وقال الصائغ أمس، إن الشرطة لا علاقة لها بالفلبين وأنها مسجلة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية، وأضاف: (كيف أدخلت الشرطة مبلغ الاتفاق البالغ 410 ملايين يورو للسودان في ظرف 10 أيام رغم الحصار المفروض) .

ونحا الصائغ إلى التشكيك في ذات الأثناء لجهة أن المبلغ المذكور ربما دفع من داخل السودان، وأشار إلى الأهمية الأمنية والإستراتيجية للميناء في الأمن القومي متخوفاً من انتهاك الأمن القومي عبر بوابة الميناء الجنوبي في حالة أيلولته لشركة أجنبية على غرار ما فعلت الحكومة الآن – حسب قوله .

Advertisements

وذكر الصائغ (كيف نسمح لجهة أجنبية بالإطلاع على كافة الواردات والصادرات في مرفق إستراتيجي؟ )، وتابع بالقول بحسب صحيفة الإنتباهة: (قضية الميناء الجنوبي تتطلب المحاسبة لما اعتراها من غموض) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)