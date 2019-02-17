الممثلة السودانية النجمة وسام صلاح تدرس عرض المشاركة في “حدائق الشيطان “

كشفت الممثلة السودانية النجمة وسام صلاح الدين عن تلقيها إتصالات من منتج ومخرج مسلسل حدائق الشيطان” المعروف للمشاركة في نسخته الجديدة الذي يتوشح ببطولته الممثل السوري النجم جمال سليمان . وأكدت وسام بحسب صحيفة الأخبار أنها تدرس هذه الأيام عرض المشاركة في المسلسل قبل الموافقة عليه ، الجدير بالذكر أن اختيار وسام صلاح الدين لم يأت بالصدفة فقد لفتت الأنظار إليهاعبر مشاركتها في الأجزاء الأربعة لمسلسل “هبة رجل الغراب ” المصري عبر “180” حلقة بمشاركة عدد من نجوم الدراما المصرية من بيتهم أيمي سمير غانم وناهد السباعي ونورهان وحنان سليمان وآخرين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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