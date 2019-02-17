مباراتان في الدرجة الوسيطة اليوم

تُقام عصر اليوم مباراتان ضمن الجولة الخامسة بالدورة الثانية للدرجة الوسيطة، بإستاد النهود يلتقي النضال مع مريخ كوستي، للنضال 17 نقطة بالفوز على هلال الفاشر وأهلي مدني ومريخ نيالا والنهضة ربك واتحاد مدني والتعادل أمام الأهلي في الدورة الأولى والاتحاد في الدورة الثانية والخسارة أمام مريخ نيالا وهلال الفاشر ومريخ كوستي في الدورة الأولى

أما مريخ كوستي فيخوض المباراة برصيد 15 نقطة بالفوز على النضال في الدورة الأولى والاتحاد في الدورة الثانية ومريخ نيالا في الدورتين والتعادل أمام الاتحاد والأهلي والنهضة ربك وهلال الفاشر وخسر أمام أهلي مدني في الدورة الأولى

وفي المباراة الثانية يلتقي الاتحاد مع مريخ نيالا بإستاد مدني، للاتحاد سبع نقاط بالفوز على النهضة ربك والتعادل أمام النضال وهلال الفاشر وأهلي مدني ومريخ كوستي والخسارة من مريخ كوستي وهلال الفاشر والنضال في الدورة الأولى والنهضة في الدورة الثاني

أما مريخ نيالا فله ثماني نقاط بالفوز على النهضة في الدورة الأولى والنضال والتعادل أمام النهضة في الدورة الثانية والتعادل أمام الاتحاد والخسارة من أهلي مدني وهلال الفاشر ومريخ كوستي في الدورتين والنضال النهود، وتُقام غداً مباراة واحدة تجمع مريخ بورتسودان بملعبه مع المتمة شندي وبعد غدٍ الثلاثاء تُقام مباراتان حيث يلتقي كوبر مع النيل حلفا الجديدة ويقابل ارتدي دنقلا أهلي عطبرة بإستاد دنقلا.