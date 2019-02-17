الشرطة يواجه إشراقة في كأس السودان بالقضارف

تقام اليوم مباراة مهمة ضمن المرحلة الثالثة لكأس السودان على ملعب القضارف تجمع الشرطة وإشراقة، تأهل الشرطة للمرحلة بفوزه على الأهلي الحواتة، ويعمل الفريق للتأهل

فيما يسعي إشراقة فاز على بطل حلفا الجديدة وبطل خشم القربة، وسيتأهل الفائز لدور الثمانية.

وذكر عمار عز الدين رئيس القطاع الرياضي بالشرطة القضارف مبينًا أن فريقه جاهز للمباراة اليوم وأديىتجربة تحضيرية أمام الصوفي ومشيرًا أن المباراة تعد مهمة بالنسبة لهم وإعدادًا جيدًا لمباريات الدوري.

وتأهلت حتى الآن فرق اهلي مروي والسكة حديد الفولة وبرشلونة زالنجي الرابطة سنار الى جانب الاربعة فرق المعفية من المشاركة في الادوار الاولى وهي المريخ والهلال واهلي شندي وهلال الابيض.