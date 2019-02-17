وزير الخارجية السوداني يدعو المجتمع الدولي لدعم السلام في افريقيا

طالب وزير الخارجية السوداني؛ الدرديري محمد احمد؛ دول الترويكا؛ (بريطانيا؛امريكا؛النرويج)؛ بتقديم الدعم المادي لتنفيذ اتفاق السلام في دولة جنوب السودان؛ خاصة فيما يتعلق بتكوين جيش واحد اهم ضمانات السلام.

وقال الدرديري في ختام مشاركته في مؤتمر ميونخ للامن بالمانيا؛ أمس(السبت) أن افريقيا بدأت تعتمد على نفسها في حل القضايا الاقليمية بعد تراجع المجتمع الدولي في القيام بهذه المسئولية.

وأضاف أن النقاش في مؤتمر ميونخ؛ أكد أن افريقيا ليست في قائمة المجتمع الدولي؛ الذي ينشغل الآن بسباق التسلح والتحديات الامنية في الشرق الاوسط واسيا والتنافس التجاري مع الصين.

وتابع: أن الاتحاد الافريقي انشاء صندوق للسلام حتى تتمكن دول القارة من النهوض باعباء تحقيق السلام؛ داعيا المجتمع الدولي بمواصلة دعمه السياسي وتمويل اتفاقيات السلام في دول افريقيا.

