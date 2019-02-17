المريخ يجدد التزامه للاعبيه بحافز ال100 ألف دولار

قال مساعد رئيس نادي المريخ، علي أسد، إن مجلس الإدارة، جدد التزامه وتعهده للاعبين بمنحهم الحافز الذي كان قد وعدهم به حال تخطيهم فريق المولودية الجزائري، والوصول للدور قبل النهائي بكأس زايد.

وأضاف أسد في تصريح لموقع كوورة: “مجلس إدارة نادي المريخ جدد اليوم التزامه للاعبين بدفع حافز 100 ألف دولار أمريكي، وهو قرار رسمي ولا مجاملة فيه وسيحصلون عليه بدون تردد متى ما حصلنا على مستحقاتنا”.

وأكد أن التزام المجلس تجدد أمام اللاعبين اليوم بعد نهاية المباراة، حيث توجه مجلس الإدارة بكامل هيئته للاعبين في غرفتهم بعد نهاية المباراة.

وأضاف أسد: “المشهد داخل غرفة اللاعبين مع الجهاز الفني وأعضاء المجلس، كان غير عادي، وعبر عن علاقة مميزة بين اللاعبين والمجلس في هذه المرحلة من تاريخ المريخ”.

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وأكد أسد أن العلاقة المميزة هي سبب نتائج الفريق هذا الموسم حتى الآن، ووصلت بالفريق للدور قبل النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية.

واستطرد: “اللاعبون والجهاز الفني قدموا هذا الموسم تضحيات غير عادية، وكانوا مثالا للانضباط والأدب والأخلاق والتضحية لأجل الشعار”.

وتابع: “اللاعبون قدموا مثالا في التضحية لأجل المريخ، حيث لعبوا وهم مصابين ولا يمكن تخيل لاعبين، على سبيل المثال، كبكري المدينة وأحمد آدم ورمضان عجب لعبوا لأجل انتصار المريخ، فهي روح في المريخ فقدناها منذ سنوات طويلة”.

واختتم بأن المجلس سوف ينعقد للدخول سريعا في متطلبات المرحلة المقبلة، ومن بينها مباراة الفريق المهمة أمام الموردة بالدوري الممتاز بعد 72 ساعة.