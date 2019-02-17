القبض على اخطر زعيم عصابة لتهريب البشر بكسلا



القت السلطات الامنية؛ بولاية كسلا؛ شرق السودان؛ على اخطر زعيم عصابة يعمل في الاتجار وتهريب البشر؛ كان يحاول الهرب خارج الولاية. القت السلطات الامنية؛ بولاية كسلا؛ شرق السودان؛ على اخطر زعيم عصابة يعمل في الاتجار وتهريب البشر؛ كان يحاول الهرب خارج الولاية. واوضحت الشرطة أن المتهم مطلوب في عدد من البلاغات منها احتجاز 82 رهينة بغابة "ام دسيس" بكسلا؛ ورفعت الجهاز المختصة اوراق الى المحكمة العامة المختصة بقضايا الاتجار بالبشر.

وقالت السلطات الامنية؛ان الرهائن تعرفوا على المتهم خلال طابور الشخصية؛ كما اشارت التحريات ان لديه ممتلكات بالولاية ويمول شبكات الاتجار بالبشر.

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