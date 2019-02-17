الاتحاد الافريقي: ترتيبات لقيام مؤتمر للمصالحة في ليبيا

أعلن الاتحاد الافريقي انه بصدد البدء في مشاورات وترتيبات لاقامة مؤتمر جامع للمصالحة والسلم في ليبيا؛ وياتي هذا في اطار خطة اسكات البندقية في افريقيا.
وقال مفوض السلم والأمن الافريقي؛ السفير اسماعيل شرقي؛ أن الاتحاد على استعداد للعمل مع الشركاء من دول الجوار للتوصل الى اتفاق حول مصالحة ليبية شاملة.
واضاف هنالك مبادرة لتحقيق السلام في ليبيا، مطالبا جميع الشركاء بذل مزيد من الجهود لاستكمال عملية بناء السلام يشارك فيها كل ابناء ليبيا.
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