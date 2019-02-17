ممتاز يطمئن علي صحة مهدي ابراهيم

سجل مبعوث رئيس الجمهورية الي تركيا وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز زيارة اجتماعية للقيادي الإسلامي الأستاذ مهدي ابراهيم ممتاز رافقه وزير الاعلام بشارة أرور وسفير السودان لدى تركيا الكردفاني واطمأنوا على صحة مهدي ، الذي يمضي فترة نقاهة باسطانبول بعد إجرائه لعملية القضروف التي تكللت بالنجاح وتمني ممتاز ، للاستاذ مهدي تمام الصحة والعافية. يجدر أن الوزير حامد يزور تركيا مبعوثا شخصيا لرئيس الجمهورية والتقى كلا من نائب الرئيس ووزير الخارجية.

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