ريال مدريد يرفض “نجما كبيراً” بسبب سلوك زوجته.!

شهاب محمد - الخرطوم - الريال

الخليج 365 :

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، السبت، عن مفاجأة من العيار الثقيل مفادها بأن نادي ريال مدريد رفض التعاقد مع النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب إنترناسيونالي الإيطالي بسبب سلوك زوجته.

وذكرت الصحيفة أن اسم إيكاردي ارتبط بالانتقال إلى النادي الملكي خاصة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن تصرفات زوجته ووكيلته، واندا نارا، كانت وراء تراجع ريال مدريد عن اتخاذ تلك الخطوة.

ويعيش إيكاردي أوقات صعبة في الآونة الأخيرة بعد أن قرر ناديه الإيطالي سحب شارة القيادة منه بشكل علني، وذلك بسبب مماطلته في مفاوضات تجديد العقد والمغالاة في مطالبه المالية، فضلا عن دخوله في خلافات مع بعض اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس.