الكاف يعلن عن طاقم مباراة زيسكو والهلال في الكونفدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف

الخليج 365 :

كشف الإتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الهلال ومضيفه زيسكو يونايتد الزامبي الأحد المقبل في بطولة الكونفدرالية، وقد أسندت

المهمة لطاقم تحكيم من النيجر بقيادة حكم الوسط محمد علي موسى ومساعديه يحي محمدو وعبد العزيز مخطر إضافة للحكم الرابع عبد الله مصطفى، ويراقب المواجهة مراقب من زيمبابوي هو وليفريد موكونا والمنسق العام

للمواجهة هو المدغشقري هيلي زافينمانجا، وستلعب المباراة الاسبوع المقبل في ملعب زيسكو بمدينة إندولا.