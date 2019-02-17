بعد تصريحات بومبيو.. مصدر مسؤول: دعوة أمريكا للتغيير تتوافق مع رؤية الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قطع مصدر حكومي رفيع دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بسماع صوت الشعب السوداني، وأن يكون الانتقال إلى السلطة عبره بأنها تتوافق مع دعوة الحكومة نفسها عبر إجراء الانتخابات.

وقال مصدر فضل حجب اسمه في تصريحات لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأحد” إن رؤية الحكومة للأزمة في البلاد، هي أن يقود الشعب التغيير عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.

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وأضاف” حكم الشعب أن يتاح له سماع صوته بكل حرية، وأن يختار بنفسه من يقوده في الفترة المقبلة”، معتبرًا الخطوة بأنها جوهر حقيقي للديمقراطية.

وحذّر من أن أي أسباب أخرى بخلاف الانتخابات تعد التفافا على إرادة الشعب، وتجاهل لحقه في التغيير الذي يريده.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا في أول تعليق رسمي أمريكي على الاحتجاجات في السودان لقناة الحرة لإسماع صوت الشعب السوداني، وأن تتم عملية الانتقال حال حصولها بقيادة الشعب.