شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد نادي الهلال السوداني صباح اليوم أن مدربه الجديد سوف يصل زامبيا في الثالثة من ظهر اليوم الأحد عبر رحلة طيران لكي يتولى مهامه الفنية وقالت مصادر مقرب من رئيس الهلال أشرف الكاردينال ل (للموقع) أن المدرب الجديد يحمل جنسية عربية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الهلال يكشف جنسية المدرب الجديد ويؤكد وصوله زامبيا ظهر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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