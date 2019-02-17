محمد مصطفى الضو يكشف عن أسباب تأجيل مناقشة التمديد للرئيس بالبرلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان، نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، محمد مصطفى الضو، إن تأجيل جلسة مناقشة التعديلات الدستورية المزمع عقدها اليوم الأحد بالمجلس الوطني ليس مفاجئًا,

ووصف الضو الأمر بالطبيعي والعادي.

وعزا نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني بحسب صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأحد” التأجيل لتواجد رئيس اللجنة د.بدرية سليمان خارج البلاد، بجانب زيارة طارئة لنائب رئيس المجلس نائب رئيس اللجنة أحمد التيجاني إلى الصين للقاء عاجل.

وأضاف أن الغالبية العظمى من الأعضاء يتواجدون هذه الأيام في الولايات.