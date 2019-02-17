اتصالات للوطني مع حزب الأمة القومي وتحالف 2020

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني د.عبد الرحمن الخضر عن اتصالات مع عدد من الأحزاب أبرزها الأمة القومي بزعامة المهدي، وتحالف 2020 بقيادة غازي صلاح الدين، مبديًا استعدادهم لفتح وثيقة الحوار الوطني وتضمين أي اتفاق يتم التوصل إليه مع المعارضة.
وأضاف الخضر في تصريحات لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأحد”” لدينا حوار شفيف مع قيادة حزب الأمة ممثلة في الصادق المهدي وبعض القيادات، ونعتقد أنه حوار جاد وصادق”،ونفى وجود أي انقسامات داخل حزبه.
وقال” ليس هناك مشكلات، والحزب عاكف على استكمال بنائه”.
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