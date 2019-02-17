اقتصادي يرهن حل مشكلة السيولة في السودان بطباعة كميات كبيرة من العملة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رهن دكتور بابكر محمد التوم المحلل الاقتصادي حل مشكلة السيولة بطباعة كميات كبيرة من العملة ذات الفئات الكبيرة ليسهل حملها وتداولها بطريقة أكثر بساطة .

وقال التوم إن طرح الفئات الجديدة من العملة ليس له علاقة بزيادة معدلات التضخم لأنه جاء مراعيا لمعدلات النمو الاقتصادي متطرقا إلى تقرير بنك السودان للعام 2017م موضحا أن عرض النقود بما في ذلك شبه النقود حسب التقرير قد بلغ 203 مليارات جنيه سوداني أي حوالى أربعة مليارات دولار، وشبه النقود هو كل أصل من الأصول الرأسمالية يمكن تحويله بسهولة إلى نقود كالأوراق المالية والودائع الزمنية المصرفية وأسهم صناديق السوق النقدي وكذلك السندات .

وأضاف بحسب موقع سونا: في حين أن الناتج المحلى الإجمالي للسودان حسب الإحصاءات الدولية قد بلغ بمعدل القوة الشرائية حوالى 177 مليار دولار مستطردا وبما أن المعدل المطلوب كعرض للنقود هو 10% من هذا الناتج سيكون العرض في حدود 17مليار دولار أي ما يعادل 807 مليارات جنيه سوداني مما يؤكد أهمية الطرح الجديد من العملات لاستكمال المطروح حاليا وهو المبلغ المشار إليه آنفا والمقدر لـ 203 مليار جنيه سوداني .