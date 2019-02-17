صعوبة تحديد الحقيقة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تم الاعلان بشكل رسمي عن وفاة الشرطي نجم الدين محمد علي ، وقالت الشرطة إن القتيل توفي متأثرا بإصابته في هجوم المتظاهرين على احدى مركبات الشرطة عند وقوعها في كمين نصبه لها المحتجون وان الشرطة تعرضت لوابل من قذف الحجارة نتج عنه إصابة نجم الدين ثم وفاته لاحقا.

هذا بشكل عام ما قالته الشرطة الا ان كلاما اخر تناقلته وسائط التواصل الاجتماعي نقلا عن أسرة الشرطى القتيل ويقول الخبر :

تنفي اسرة الشرطي القتيل نجم الدين محمد علي مقتل ابنها في التظاهرات – بحسب إفادة الشرطة – ، وتقول الأسرة انه قتل في معتقل اجهزة الامن وقد تم ضربه وتعذيبه بشراسة لانه رفض تنفيذ التعليمات بقمع التظاهرات في منطقة بري ، وقالوا

لم نر جثته ولم نسمع به في اي مستشفي فقط استلمناه جثة ، وقالوا لنا ضربه المتظاهرون بالحجارة وقد راينا تعامل المتظاهرين واسعافهم لرجال الامن من قبل وكل التظاهرات لها تغطية بالفيديوهات المباشرة والصور فاين تم ضرب ابننا بالحجارة ؟

نحن لن نقبل هذه الرواية من قبل جهاز الامن..

انتهي الخبر

لننظر أيها الأحبة في هذا الكلام بوعي ، انه يعني مباشرة تكذيب الشرطة وبالتالي تكذيب الحكومة باعتبارها اصلا ليست محل تصديق الناس ، والشرطة تحديدا سجلها متسخ على الاقل بتصريحات مديرها في كسلا بخصوص قضية الاستاذ احمد الخير عوض الكريم والتي اتضح كذبها ، وعلى الشرطة أن تتوارى خجلا وتصمت وللناس أن لا يصدقوها ، وحتي تسترجع ثقة الجمهور فيها – وليس الأمر هينا – فعليها أن تكون مستعدة الى تكذيب اي رواية تصدر عنها إلى أن يثبت العكس ، وما يجري على الشرطة يجرى علي جهاز الأمن وان كان الجهاز في هذه القضية لم يتحدث أو تصدر عنه معلومة فقط نسب إليه اهل القتيل تعذيب ابنهم في مكاتبه وحتي الان غير معروف هل هذا الكلام صحيح ام لا .

ولايفوتنا أن نشير الى ان هذه الرواية المنسوبة الى أهل الشرطي القتيل نجم الدين ليست مؤكدة وغير معروف هل اصل الخبر صحيح وتعرض لزيادات أخرجته بهذه الصورة أم أنه من الاساس غير صحيح ، ليس واضحا ابدا اين هي الحقيقة ، وعندما تكثر الاشاعات والأكاذيب وتكون الحكومة اصلا ليست محل ثقة الناس فإن الحقيقة تكون مخفية ويصعب تحديدها والوقوف عليها .