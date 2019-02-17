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أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 17 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.64 جنيه.أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

17/02/201

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4297

0.4318

0.4308

الجنيه الاسترليني

61.2587

61.5650

61.4118

الفرنك السويسري

47.2167

47.4528

47.3347

الدولار الكندي

35.8653

36.0446

35.9550

كرونة السويدية

5.1143

5.1399

5.1271

الكرونة النرويجية

5.4926

5.5201

5.5063

الكرون الدنماركي

7.1888

7.2247

7.2068

الدينار الكويتي

156.3014

157.0829

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156.6922

الريال السعودي

12.6670

12.7303

12.6987

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0466

13.1118

13.0792

الدينار البحريني

125.9613

126.5911

126.2762

ريال عماني

123.4087

124.0257

123.7172

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.6465

53.9147

53.7806

XAR

2017.2721

2028.2179

2022.7450

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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