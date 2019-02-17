أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 17 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.64 جنيه.أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
17/02/201
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4297
0.4318
0.4308
الجنيه الاسترليني
61.2587
61.5650
61.4118
الفرنك السويسري
47.2167
47.4528
47.3347
الدولار الكندي
35.8653
36.0446
35.9550
كرونة السويدية
5.1143
5.1399
5.1271
الكرونة النرويجية
5.4926
5.5201
5.5063
الكرون الدنماركي
7.1888
7.2247
7.2068
الدينار الكويتي
156.3014
157.0829
156.6922
الريال السعودي
12.6670
12.7303
12.6987
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0466
13.1118
13.0792
الدينار البحريني
125.9613
126.5911
126.2762
ريال عماني
123.4087
124.0257
123.7172
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.6465
53.9147
53.7806
XAR
2017.2721
2028.2179
2022.7450
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