شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 17 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.64 جنيه.أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني. 17/02/201 الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4297 0.4318 0.4308 الجنيه الاسترليني 61.2587 61.5650 61.4118 الفرنك السويسري 47.2167 47.4528 47.3347 الدولار الكندي 35.8653 36.0446 35.9550 كرونة السويدية 5.1143 5.1399 5.1271 الكرونة النرويجية 5.4926 5.5201 5.5063 الكرون الدنماركي 7.1888 7.2247 7.2068 الدينار الكويتي 156.3014 157.0829 Advertisements 156.6922 الريال السعودي 12.6670 12.7303 12.6987 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0466 13.1118 13.0792 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762 ريال عماني 123.4087 124.0257 123.7172 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.6465 53.9147 53.7806 XAR 2017.2721 2028.2179 2022.7450

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.