إرتفاع كبير في اسعارالأسمنت بالاسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الاسمنت الخليج 365 : كشف تاجر أسمنت بسوق بحري الإنقاذ فضل حجب اسمه أمس السبت ، عن حدوث زيادة جديدة في الأسمنت منذ نهاية الأسبوع الماضي . وقال إن سعر الطن تراوح مابين ” 7 – 7.200 “جنيه بدلاً من “6.800” للطن ، بينما سعر المصنع “6.400”جنيه. موضحاً بحسب صحيفة السوداني أن كل المصانع طبقت زيادة “200” جنيه على الطن ، مشيراً إلى أن الزيادة جاءت من قبل المصانع وعند الاستفسار عنها ، أرجعت المصانع السبب للزيادة في مدخلات التشغيل ومشكلات الفيرنست.

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