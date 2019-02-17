شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أطل الفنان الشاب سعد أحمد الحاج المشهور بلقب (الشاب سعد) نجم برنامج (أصوات وأنامل) قبل أن يتحول لبرنامج (نجوم الغد) – أطل مجدداً بأغنية حماسية عنوانها (العنجاوي) أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهي من كلمات وألحان الشاعر فضل أبو لين. المعجبون من رواد المواقع قابلوا عودة الفنان الشاب بكثير من الترحيب حيث علق أحدهم قائلاً :(اوو أول شيء حمدالله على السلامة في الساحة الفنية تاني ربنا يوفقك في مسيرتك الفنية) بينما قال آخر: (قد عاد المبدع) وعبر آخرون عن إعجابهم بعودته بعبارات مثل (ابشر ابشر ابشر حرم) و(حباب الطلة).

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كانت هذه تفاصيل خبر الشاب سعد يدشن عودته لجمهوره بالعنجاوي والرواد يقابلونه (بالترحاب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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