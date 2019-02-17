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الخليج 365 :
أزاح كبير مهندسي المحطة الساحلية بهيئة الموانئ البحرية المهندس سامي الصائع الستار عن معلومات خطيرة حول الشركة الفلبينية العالمية لخدمات حاويات الموانئ.
وحازت” آي.سي.تي. أس.آي” على امتياز إدارة وتشغيل محطة الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان.
وقال الصائغ في تصريحات لصحيفة “الانتباهة” الصادرة اليوم”الأحد” إن الشركة لا علاقة لها بالفلبين وأنها مسجلة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية.
وأضاف” كيف أدخلت الشركة مبلغ الاتفاق البالغ410 ملايين يورو للسودان في ظرف10 أيام رغم الحصار المفروض”.
ونحا الصائغ إلى التشكيك في ذات الأثناء لجهة أن المبلغ المذكور ربما دفع من داخل السودان.
وأشار إلى الأهمية الأمنية والاستراتيجية للميناء في الأمن القومي، متخوفًا من انتهاك الأمن القومي عبر بوابة الميناء الجنوبي في حالة أيلولته لشركة أجنبية على غرار ما فعلت الحكومة الآن حسب قوله.
وذكر الصائغ” كيف نسمح لجهة أجنبية بالإطلاع على كافة الواردات والصادرات في مرفق إستراتيجي، وتابع بالقول” قضية الميناء الجنوبي تتطلب المحاسبة لما اعتراها من غموض”.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن معلومات خطيرة حول الشركة الفلبينية الحائزة على تشغيل الميناء الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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