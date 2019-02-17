شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الخليج 365: صحيفة قوون : * البعثة الهلالية ترصد زيسكو وزاناكو في القمة الزامبية *الأزرق يكثف التحضيرات.. مرق يشرف على المران .. الزعفوري يتفرج واللاعبون يترقبون وصول المدرب الجديد * المواقع الزامبية تهتم بإقالة التونسي .. وناكانا يخسر أمام باوردينماوز في ديربي كتيوي * المريخ يضرب المولودية بثلاثية ويتأهل لمربع العربية Advertisements *البرنس على أعناق نجوم فهود الشمال بعد نجاحة في اجتياز ملحمة هلال الرمال صحيفة الصدى : *مريخنا غير.. مولودية شقياً صادف نكير *مدرب المولودية يتغزل في ثلاثي الفرقة الحمراء ويرشح المريخ لذهب العرب *الزلفاني: حرصت على إشراك بكري رغم الإصابة لأنه يمتلك كل مواصفات القائد الملهم

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 17 فبراير 2019 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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