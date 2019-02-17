الحكومة والمعارضة محل اتهام معاً

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

ليست هذه هي المرة الأولي التي تخرج فيها الشبكة القومية للكهرباء بشكل كامل عن العمل ويتم اطفاء شامل لكل البلد ثم تعاود الخدمة الرجوع التدريجي إلى أن تعود بشكل تام ، وليست هي المرة الأولى التي تسارع فيها الجهات الرسمية المختصة بالاعلان عن الإطفاء الشامل وتاكيدها أن مهندسيها يبذلون غاية جهدهم لارجاع التيار بأقرب فرصة ، لكنها حتما المرة الأولى التي تشير فيها الهيئة القومية للكهرباء إلى وجود شبهة عمل تخريبي نتج عنه الإطفاء التام.

أدناه نص الخبر المتداول عبر الوسائط وهو وإن جاء بصياغات مختلفة الا ان المضمون واحد والدلالة واضحة وخطيرة جدا .

يقول الخبر :

احتمال وجود عمل تخريبي ادى لخروج التيار الكهربائي عبر وضع قطعة معدنية بين البرجين 49 و 50 بشريان الشمال

انتهي الخبر .

اننا نستغرب جدا من هذا الفعل بل نستنكره أشد الاستنكار إذ كيف تسوغ لشخص نفسه أن يتسبب في تعطيل إمداد الناس بالتيار الكهربائي ؟ وكيف يقدم أحد على هذا العمل باعتباره يعارض الحكومة ويريد أن يوجه لها ضربة سواء بتحميلها أعباء مالية كبيرة تترتب على الصيانة والتأمين أو يسبب لها حرجا أمام الناس باعتبارها مقصرة في حماية المنشآت الحيوية ولا تستطيع أن تجد عذرا تقدمه للجمهور .

لايخفي على أحد خطل الفكرة الذاهبة إلى أن معارضة الحكومة والتعبير عن رفضها يمكن ان يتم بالاعتداء على المنشآت العامة وتخريب المرافق الحيوية إذ أن مؤسسات كالكهرباء والمياه والسكة حديد وخطوط نقل النفط وسواها من المشاريع الهامة هذه المؤسسات والهيئات العامة ملك للشعب وتقدم خدماتها للكل حكاما ومحكومين مؤيدين ومعارضين وتعطيلها ينعكس سلبا على الجميع وفي مقدمهم الفئات الضعيفة من عامة الشعب إذ أن بمقدور الحكام والأثرياء أن يوفروا لأنفسهم امدادا كهربائيا مستمرا مستقرا ولايتاثروا مطلقا بانقطاع التيار ولاخروج الشبكة القومية عن العمل مما يعني أن أي تخريب أو اعتداء يطال هذه المؤسسات إنما يقع مباشرة على الفقراء المساكين الكادحين الذين خرجوا يرفضون الظلم وينادون بشعارات التغيير واسقاط والنظام وأن أي عمل بهذا الغباء إنما يخدم الحكومة جدا ويسهم في انفضاض الجمهور عن المعارضة ورايتها.

نعم لمعارضة الحكومة والخروج عليها والمناداة بسقوطها .

لا والف لا للاعتداء على المؤسسات والمشاريع القومية.

هذا قولنا واضح لا نخفيه ولا نداري احدا لكن يلزم الإنتباه جيدا جدا الى ان الحكومة ليست محل تصديقنا مطلقا ولا نستبعد أن هذا الاعلان ليس إلا مجرد فبركة حكومية لتقليل التفاف الناس حول المعارضة لعلمها ان الناس حتما تنفض عن من يخرب اي مشروع فما بالنا ان كان المعتدي عليه مشروعا قوميا بأهمية الكهرباء .

يمكن أن ترتكب بعض الجهات المعارضة بحماقتها وغبائها مثل هذا التصرف الاخرق ، ويمكن للحكومة أن تفبرك القصة بل يمكن حتي انها ترتكب هذا العمل الخسيس في سبيل تشويه صورة المعارضة فلا شئء مستبعد هنا.