أسرار تكشف لأول مرة..القصة الكاملة لرحيل رونالدو عن ريال مدريد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تواصل جماهير ريال مدريد طرح الأسئلة حول الظروف والأسباب التي دفعت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للرحيل عن صفوف النادي الإسباني نحو يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية بشكل مفاجئ، على الرغم من مساهمته في نيل الملكي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية النقاب عن القصة الكاملة وراء رحيل البرتغالي إلى صفوف السيدة العجوز، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما أجرت مقابلة مطولة مع فابيو باراتيتشي المدير الرياضي في نادي يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب باراتيتشي، فإن كل شيء بدأ عندما عبّر خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي، عن رغبته في الانتقال من ريال مدريد إلى يوفنتوس، بعدما انتهت المباراة بين الناديين في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال فابيو باراتيتشي: “عندما لعبنا في مدريد، دخل علينا خورخي مينديز وأخبرته بأن كريستيانو رونالدو سجل أهدافاً لا تصدق، لكنه فاجأني، بعدما أبلغني عن رغبة البرتغالي في القدوم إلى يوفنتوس، ووعدني بالتحدث عن الموضوع لاحقاً”.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن باراتيتشي ومينديز التقيا مجدداً عندما وضعا اللمسات الأخيرة لرحيل البرتغالي جواو كانسيلو من نادي فالنسيا نحو يوفنتوس، لكن وكيل أعمال كريستيانو رونالدو أعاد موضوع قدومه إلى السيدة العجوز مرة أخرى.

وأضاف باراتيتشي: “نظر إلي مينديز وبدت عليه علامات الجدية في حديثه، عندما تطرق إلى رحيل رونالدو عن ريال مدريد، حين قال لي إنه يرغب باللعب في يوفنتوس، إذ يحب خوض التجارب مع الفرق التي لديها تاريخ، وهو لم يعلب في إيطاليا، ويرغب في الفوز بالكالتشيو”.

وتابع: “طلبت من مينديز إعطائي بضعة أيام حتى أفكر فيما قاله لي، ولم أقل له لا، لأنني أعلم إن كنت نطقتها، كان رونالدو الآن يلعب مع فريق آخر، خاصة أنني كنت أفكر برحيل الأرجنتيني غونزالو إيغوايين المرتقب”.

وختم: “كنت أعلم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يفتح الكثير من الأبواب أمامنا، بالمعنى الرياضي والتجاري والعالمي، خاصة أننا كنا نفكر في التوقيع مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، ولو حدث ذلك كان من الممكن أن نحصل على دراما كبيرة، إلا أنه من الواضح لدينا أن المهاجم الأرجنتيني لم يكن هدفنا الأساسي على الإطلاق”.