أمير “داعشي” خطير في قبضة الجيش اللبناني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعتقلت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني فجر السبت مقاتلين اثنين ينتميان إلى “داعش” أحدهما أمير في التنظيم.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش اللبناني نفذ عملية نوعية بعد رصد وتعقب في كل من محلة الشواغير والسهل الشرقي في الهرمل.

وأضافت الوكالة أن العنصرين عبرا الحدود اللبنانية السورية قادمين من دير الزور قبل أيام من أحد المعابر غير الشرعية، واستطاعت القوة توقيفهما بشكل متزامن ونقلتهما إلى فرع البقاع للتحقيق معهما. روسيا اليوم

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